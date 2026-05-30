COLONO S.A. CELEBRÓ SU ASAMBLEA GENERAL ANUAL ORDINARIA Y RENOVÓ SUS AUTORIDADES

La Compañía Logística del Norte S.A. (COLONO S.A.) llevó adelante su Asamblea General Anual Ordinaria, oportunidad en la que se aprobaron la Memoria y los Estados Contables correspondientes al décimo quinto Ejercicio Económico, cerrado el 31 de diciembre de 2025.

Durante la asamblea, se analizaron la gestión desarrollada durante el último período y respaldaron por unanimidad la documentación presentada, reflejando el compromiso de la empresa con la transparencia, la administración responsable y el fortalecimiento de su actividad logística.

Asimismo, se procedió a la renovación de los cargos del Directorio y de la Sindicatura, quedando conformadas las autoridades de la siguiente manera:

Directorio

-Presidente: Fernando Molina

-Vicepresidente: Gustavo A. Teijeiro

-Director Titular: Martín Mastandrea

Sindicatura

-C.P.N. Silvia L. Soria

-Dr. Nahuel Pellerano

-Dra. Analía Isabel Rivero

Desde la empresa destacaron la importancia de esta instancia institucional, que permite consolidar los lineamientos de gestión y proyectar nuevas acciones orientadas al crecimiento y desarrollo de la compañía, fortaleciendo su rol estratégico en el sector logístico y productivo de la región. Con 15 años de trayectoria, COLONO S.A. continúa afianzando su compromiso con la eficiencia, la innovación y la prestación de servicios de calidad, acompañando el desarrollo económico y comercial del norte argentino.

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