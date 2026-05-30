CLÍNICAS Y PRESTADORES DEL PAMI POSTERGARÁN ATENCIONES EN TODO EL PAÍS POR EL CONFLICTO CON EL GOBIERNO

La crisis entre los prestadores de salud y el PAMI sumó un nuevo capítulo y amenaza con afectar directamente a millones de jubilados y pensionados en todo el país. Y es que clínicas, sanatorios y centros médicos advirtieron que comenzarán a postergar turnos, estudios y cirugías programadas ante la falta de actualización de los aranceles y la continuidad de retrasos en los pagos por parte de la obra social.

La decisión fue consensuada por distintas cámaras del sector tras reuniones mantenidas durante las últimas semanas con autoridades del Ministerio de Salud de la Nación y del propio PAMI, en las que no lograron alcanzar un acuerdo que permita recomponer los valores de las prestaciones.

Según señalaron desde las entidades médicas, actualmente existe un atraso arancelario superior al 100%, mientras que la propuesta oficial contempla incrementos del 1,9% para junio y otro 1,9% para julio, porcentajes que consideran insuficientes frente a la inflación acumulada.

«Es imposible sostener los servicios con los valores actuales», expresaron referentes del sector a MDZ.com, quienes además denunciaron que todavía existen pagos pendientes por parte de la obra social, pese a algunas regularizaciones parciales realizadas en las últimas semanas.

Ante este escenario, los prestadores resolvieron comenzar a reprogramar las prácticas previstas para junio. La medida incluye consultas, estudios y cirugías programadas, que podrían ser trasladadas para julio o fechas posteriores mientras continúan las negociaciones.

Desde las cámaras explicaron que la decisión busca evitar una interrupción total de las prestaciones y ganar tiempo para encontrar una solución financiera que permita mantener la atención de los afiliados.

Según indicaron, durante las reuniones mantenidas con funcionarios nacionales recibieron como respuesta que actualmente no existe margen para mejorar la oferta económica presentada y que cualquier modificación depende de la disponibilidad de recursos que autorice el Ministerio de Economía.

Una crisis que suma nuevos conflictos

La situación se produce en medio de una creciente tensión financiera dentro del PAMI, que durante los últimos meses acumuló reclamos de distintos sectores de la salud.

Hace apenas unos días, la Asociación de Profesionales del Programa de Atención Médica Integral y Afines (APPAMIA) había denunciado la interrupción de pagos a odontólogos de cabecera y la falta de reintegros por prótesis entregadas a afiliados, situación que puso en riesgo la continuidad de la atención odontológica.

Además, desde abril se multiplicaron los reclamos de clínicas, laboratorios y profesionales por atrasos que, según estimaciones del sector, llegaron a representar entre tres y cuatro meses de deuda.

Las entidades sostienen que la falta de recursos obligó a muchos prestadores a implementar copagos, reducir servicios o limitar la atención a afiliados del PAMI para poder sostener su funcionamiento.

En ese contexto, el ministro de Salud de la Nación, Mario Lugones, había reconocido semanas atrás la compleja situación financiera de la obra social y gestionó reuniones con el Ministerio de Economía para buscar mecanismos que permitan regularizar los pagos.

Sin embargo, los prestadores aseguran que la respuesta aún no alcanza para revertir la crisis y advierten que, de no existir una solución en el corto plazo, podrían profundizarse las medidas que afectan la atención de los beneficiarios.

Mientras tanto, miles de afiliados permanecen a la expectativa de una resolución que garantice la continuidad de los servicios médicos y evite nuevas demoras en tratamientos, estudios y cirugías.