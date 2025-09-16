SAENZ PEÑA UN JOVEN FUE DETENIDO POR UN PRESUNTO ROBO A PUNTA DE CUCHILLO

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

El hecho ocurrió en el barrio Milenium.

Un joven de 22 años fue detenido este martes por la tarde en Sáenz Peña, por ser el presunto autor del robo a punto de cuchillo de un celular a una adolescente de 14 años. El hecho ocurrió alrededor de las 15:30 en el barrio Milenium. Luego del hecho, el joven huyó hacia un descampado del barrio Villa San José.

Efectivos de la Comisaría Tercera realizaron un rastrillaje en la zona y lograron atrapar al ciudadano de 22 años. En su poder, llevaba un cuchillo de 25 centímetros y el celular denunciado.

El ciudadano fue notificado por “Supuesto Robo con Arma” y la madre de la menor se acercó a la delegación para realizar la denuncia.

Relacionado