COMISARÍA DECIMOCUARTA DETIENEN A CINCO PERSONAS BUSCADAS POR LA JUSTICIA

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

Cuatro de los detenidos eran buscados por causas vinculadas a violencia de género. El operativo se desarrolló en diferentes barrios de la ciudad.

En la mañana de este martes, la Comisaría Decimocuarta llevó a cabo controles e identificación de personas por su jurisdicción. Como resultado del operativo, atraparon a cinco ciudadanos, quienes tenían pedido de captura.

Dos de ellos poseían pedido de captura por «Supuestas Lesiones Leves en contexto de Violencia de Género», uno por «Supuesta Desobediencia Judicial en contexto de Violencia de Género», otro por «Supuestas Amenazas en contexto de Violencia de Género», y el ultimo por «Supuesto Robo».

Las actuaciones fueron elevadas a las fiscalías intervinientes, quedando los detenidos a disposición de la Justicia.

Relacionado