RESISTENCIA DETENIDO CON BOCHITAS DE COCAINA Y MARIHUANA

Personal de la Sexta Capital detuvo a un hombre con 4 bochitas de cocaína y más de 20 envoltorios de marihuana.

Hoy al mediodía, efectivos de la comisaria Sexta de Resistencia detuvieron a un sujeto por calle Falucho y Donovan. Este llevaba entre sus prendas de vestir estupefacientes.

El hecho sucedió a eso de las 12:45, cuando los Agentes del Servicio Externo se encontraban de recorridas de prevención, donde interceptaron a un hombre de 49 años. Al verificar entre sus prendas constataron que llevaba cuatro envoltorios con una sustancia blanca y 27 envoltorios con una sustancia verdosa.

Ante la situación intervino el personal de Drogas, quienes llevaron a cabo la prueba de campo arrojando resultado positivo de marihuana con un pesaje de 35 gramos, y positivo para cocaína con un pesaje de 0.4 gramos. Además incautaron una balanza digital.

Posteriormente, el fiscal de turno dispuso que el demorado sea notificado de aprehensión en la causa por “supuesta infracción a la ley Nº 23.737 de estupefacientes”.

