LA POLICÍA ENLAZA UN CONVENIO CON RADIOLOGÍA CENTER PARA ESTUDIOS GRATIS

Los estudios radiológicos están destinados a los Policías con INSSSEP y sus familiares.

Esta mañana, en la Sala de Situaciones de la Jefatura, el Jefe de la Policía, Comisario General Retirado Fernando Javier Romero, anunció el nuevo convenio con Radiología Center, un laboratorio de estudios radiológicos que beneficiará a los policías y sus familias con la posibilidad de realizarse estudios preventivos de manera gratuita.

Eduardo Echerry, representante de Radiología Center explicó que “van a recorrer las comisarías ofreciendo al personal policial que se pueden hacer todos los estudios”. El proyecto se enfoca mayormente en la prevención y atención de cáncer de mama y próstata, pero el servicio se brinda para cualquier diagnóstico por imágenes.

En las recorridas por comisarías y unidades se captarán y anotarán los turnos para realizarse los estudios en Eme (avenida 9 de julio 1577, Resistencia) y en el Sanatorio de Monteagudo 278. También se pueden solicitar un turno comunicándose al +54 9 362 459-6116.

Cabe destacar que todos estos estudios ingresarán por Insssep y no se cobrará ningún tipo de plus médico.

