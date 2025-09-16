OPERATIVO DE PREVENCION VIAL CAMINERA RECUPERÓ DOS VEHÍCULOS, UNA MOTO Y DETUVO A TRES PERSONAS BUSCADAS POR LA JUSTICIA
Esta mañana, efectivos viales realizaron operativo de seguridad preventiva y vial donde obtuvieron buenos resultados.
👉ruta 11 Km 1014-Rcia
Efectivos Viales, demoraron el paso de una camioneta marca Toyota Hilux, tras consultar con sistema arrojó que presentaba Pedido de Secuestro a solicitud de la Policía Federal de fecha 18/08/25.
👉Sáenz Peña
Minutos después, en otro control ubicado en ruta nacional 95 km 1115 recuperan una motocicleta marca Bajaj Rouser LS de 135 cc que arrojó con Pedido a solicitud de la Comisaría Primera de Sáenz Peña.
👉 Ruta N°16 km 19,5-Rcia
En otro operativo, demoraron el paso de un automóvil marca Volkswagen Vento sin dominio. Al momento del control de documentaciones y tras consultar con sistema arrojó que presentaba Pedido de Secuestro a solicitud de la Policía de Neuquén fecha 24/10/24.
👉J.J Castelli -ruta Provincial 9 Km 210
Agentes viales, demoraron un camión marca Scania que transportaba maíz a granel, Arca quien dispuso la intervención de la carga por presentar irregularidades en la una de las documentaciones presentadas.
👉MiMINSEG-SIFCOP
Además, tres personas fueron detenidas por presentar Pedido de Captura. Por orden de la fiscalía en turno fueron trasladadas a la comisaría Jurisdiccional.