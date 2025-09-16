OPERATIVO DE PREVENCION VIAL CAMINERA RECUPERÓ DOS VEHÍCULOS, UNA MOTO Y DETUVO A TRES PERSONAS BUSCADAS POR LA JUSTICIA

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

Esta mañana, efectivos viales realizaron operativo de seguridad preventiva y vial donde obtuvieron buenos resultados.

👉ruta 11 Km 1014-Rcia

Efectivos Viales, demoraron el paso de una camioneta marca Toyota Hilux, tras consultar con sistema arrojó que presentaba Pedido de Secuestro a solicitud de la Policía Federal de fecha 18/08/25.

👉Sáenz Peña

Minutos después, en otro control ubicado en ruta nacional 95 km 1115 recuperan una motocicleta marca Bajaj Rouser LS de 135 cc que arrojó con Pedido a solicitud de la Comisaría Primera de Sáenz Peña.

👉 Ruta N°16 km 19,5-Rcia

En otro operativo, demoraron el paso de un automóvil marca Volkswagen Vento sin dominio. Al momento del control de documentaciones y tras consultar con sistema arrojó que presentaba Pedido de Secuestro a solicitud de la Policía de Neuquén fecha 24/10/24.

👉J.J Castelli -ruta Provincial 9 Km 210

Agentes viales, demoraron un camión marca Scania que transportaba maíz a granel, Arca quien dispuso la intervención de la carga por presentar irregularidades en la una de las documentaciones presentadas.

👉MiMINSEG-SIFCOP

Además, tres personas fueron detenidas por presentar Pedido de Captura. Por orden de la fiscalía en turno fueron trasladadas a la comisaría Jurisdiccional.

Relacionado