CASTELLI SE PREPARA PARA RECIBIR LA PRIMAVERA 2025 A LO GRANDE

La Municipalidad de Juan José Castelli, con la participación activa de todas sus áreas, trabaja intensamente en el acondicionamiento del espacio recreativo ubicado en el ingreso principal de la ciudad, lugar que será sede del encuentro estudiantil más grande para celebrar la llegada de la primavera.

En esta oportunidad se realizan tareas de poda, desmalezado, instalación de tribunas, mejoras en la iluminación y embellecimiento general del predio, garantizando un espacio seguro y cómodo para el disfrute de toda la comunidad.

El intendente Pío Sander destacó: “Todos los años este espacio convoca a miles de jóvenes para recibir la primavera. Preparamos una fiesta muy linda, con una estudiantina que contará con la actuación de dos artistas de renombre”.

La celebración promete ser una verdadera fiesta de la juventud, con música, alegría y la participación de toda la comunidad. El municipio trabaja intensamente para dejar todo dispuesto para ese día.

Acompañando al intendente Sander, estuvieron presentes durante la recorrida de los trabajos el secretario de Gobierno Ismael Pablo Barnes, el secretario de Cultura y Turismo Rubén Romero, el secretario de Servicios Públicos Rubén Oscar Chávez, el secretario de Obras Públicas Lucas Rach y coordinadores de distintas áreas.

