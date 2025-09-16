ACOMPAÑANDO A NUESTROS PEQUEÑOS PRODUCTORES
Desde la Secretaría de Producción recorrimos la Villa Rural Carlos Palacios verificando los trabajos de roturación de suelo que se llevan adelante para la siembra de la sementera baja , maíz y mandioca.
Escuchamos a cada vecino
Supervisamos los avances de las tareas
Reafirmamos nuestro compromiso con quienes sostienen la producción local
Con estas acciones seguimos apoyando al campo y acompañando a los productores para que continúen trabajando la tierra y haciendo de la producción su sustento familiar