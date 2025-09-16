¡RENOVAMOS LA FORMA DE TRAMITAR TU LICENCIA DE CONDUCIR Y ES PARA MEJOR! QUEREMOS QUE TUS TRÁMITES SEAN MÁS SIMPLES Y RÁPIDOS. POR ESO, IMPLEMENTAMOS UN SISTEMA TOTALMENTE NUEVO.
Te contamos las ventajas:
¡VIGENCIA EXTENDIDA! Ahora tu carnet puede durar hasta 5 años.
¡TODO DIGITAL! Nos olvidamos del papel. La foto y la firma se hacen en el momento con tecnología digital. ¡Más fácil y moderno!
¡MÁS RÁPIDO Y SEGURO! Agilizamos el proceso para que esperes menos y te lleves una licencia con nuevo diseño y más segura.
Municipalidad de Fuerte Esperanza, Intendencia Inés Ortega.