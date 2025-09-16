Mar. Sep 16th, 2025

¡RENOVAMOS LA FORMA DE TRAMITAR TU LICENCIA DE CONDUCIR Y ES PARA MEJOR! QUEREMOS QUE TUS TRÁMITES SEAN MÁS SIMPLES Y RÁPIDOS. POR ESO, IMPLEMENTAMOS UN SISTEMA TOTALMENTE NUEVO.

By Redaccion 41 minutos ago

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

Te contamos las ventajas:
 ¡VIGENCIA EXTENDIDA! Ahora tu carnet puede durar hasta 5 años.
 ¡TODO DIGITAL! Nos olvidamos del papel. La foto y la firma se hacen en el momento con tecnología digital. ¡Más fácil y moderno!
 ¡MÁS RÁPIDO Y SEGURO! Agilizamos el proceso para que esperes menos y te lleves una licencia con nuevo diseño y más segura.
Municipalidad de Fuerte Esperanza, Intendencia Inés Ortega.

