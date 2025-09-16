RESISTENCIA LO ATRAPARON CON UN TELEVISOR ROBADO

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

El hecho sucedió en el barrio Villa Itatí.

Un hombre de 29 años fue aprehendido por personal de la Comisaría Séptima, tras ser sorprendido intentando comercializar un televisor que había sido sustraído horas antes de una vivienda del barrio Villa Itatí.

El hecho fue denunciado por un hombre de 61 años, quien a las 09:30 horas, constató que la puerta principal estaba dañada y abierta, y que las cámaras de seguridad habían sido desconectadas. Al ingresar, descubrió el robo de varios elementos del hogar.

A raíz de la denuncia, personal del servicio externo realizó tareas investigativas, donde fueron informados que un hombre intentaba vender objetos robados en la plazoleta del barrio. Al llegar al lugar, lograron interceptar al presunto autor transportando el televisor sustraído.

Posteriormente, la Fiscalía en turno dispuso que el demorado sea notificado de su aprehensión en causa «Supuesto Robo», y que el elemento recuperado sea restituido al damnificado.

Relacionado