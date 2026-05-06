Jue. May 7th, 2026

SAENZ PEÑA  MOTORIZADOS DEMORARON A UN JOVEN POR ENTRAR A UNA CASA AJENA

por Redaccion J 5 horas atrás

Se incautaron peluches.

Cerca de las 15:30, los agentes del Cuerpo de Operaciones Motorizadas recibieron una alerta por el supuesto ingreso a una casa en el barrio Sarmiento de La Termal. Los efectivos demoraron así a un joven de 18 años que salía de una casa con dos bolsas llenas de peluches.

El denunciante y dueño de la casa llamó a los agentes por la intromisión indebida y los agentes atraparon al sospechoso en calle 30 entre 5 y 7. Así también incautaron las bolsas de peluches para determinar la procedencia de los mismos.

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