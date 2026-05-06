HERMOSO CAMPO OPERATIVO POR DESMONTE ILEGAL Y SECUESTRO DE MAQUINARIA PESADA

En la mañana de este miércoles, personal del Departamento de Seguridad Rural de General Pinedo, en un trabajo conjunto con la Comisaría de Hermoso Campo, concretó un importante operativo forestal en el Paraje Puerta León tras detectar actividades de desmonte no autorizadas.

El procedimiento se inició alrededor de las 11:30, luego de que las autoridades recibieran alertas sobre trabajos de deforestación con maquinaria pesada en un predio ubicado a unos 70 kilómetros al sur de General Pinedo. Al llegar a las coordenadas indicadas, los efectivos constataron una afectación de aproximadamente dos hectáreas de masa boscosa dentro de los Lotes 26, 28 y 30.

En el lugar, la policía identificó a tres hombres mayores de edad y procedió al secuestro preventivo de un importante parque de herramientas y productos forestales, entre los que se destacan:

Una máquina pesada con pala frontal.

Un tanque cisterna de 1.000 litros y una casilla rodante de dos ejes.

Dos motosierras de alta potencia.

Una carga de 80 rollos de maderas nativas (Quebracho Colorado, Blanco e Itín) y 70 metros de leña mezcla.

Por disposición de la Dirección de Bosques, se labraron las actas por infracción a la Ley N° 4157-R (Régimen para la Actividad Forestal). Mientras que la maquinaria pesada fue entregada en depósito provisorio al responsable de la explotación, las motosierras fueron trasladadas a la unidad policial en calidad de secuestro bajo la supervisión de la inspección de bosques interviniente.

Relacionado