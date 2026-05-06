QUÉ PLATAFORMA DE STREAMING PASARÁ LOS 104 PARTIDOS DEL MUNDIAL 2026

Cómo será la transmisión del Mundial 2026 en Paramount+

La propuesta promete un despliegue logístico y periodístico sin precedentes en la historia de los mundiales:

Contenido masivo: Se emitirán más de 900 horas de programación en vivo directamente desde las sedes del torneo (Estados Unidos, México y Canadá).

Se emitirán más de directamente desde las sedes del torneo (Estados Unidos, México y Canadá). Foco regional: Habrá un seguimiento exhaustivo, minuto a minuto, de las selecciones de Argentina, Uruguay, Colombia y Ecuador .

Habrá un seguimiento exhaustivo, minuto a minuto, de las selecciones de . Multiplataforma: Los contenidos estarán disponibles las 24 horas a través de las señales lineales (DSPORTS, DSPORTS 2 y DSPORTS+) y vía streaming por Paramount+.

Cómo suscribirse a Paramount+ en la Argentina

Para suscribirse a Paramount+ en Argentina, hay que ingresar a paramountplus.com.ar desde un navegador, hagar clic en «Suscribirse a Paramount+» y cree una cuenta con su correo y contraseña.

Luego hay que seleccionar un plan, ingresar los datos de una tarjeta de crédito/débito y confirmar.

También se puede acceder a la plataforma a través de proveedores como Flow o Directv, o mediante tiendas de aplicaciones (Google Play/App Store). Personal +4Este video le mostrará cómo crear una cuenta y registrarse en Paramount+.