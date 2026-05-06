PARAJE EL TARTAGAL: CON UN NUEVO TRANSFORMADOR, SECHEEP RESTABLECIÓ EL SUMINISTRO ELÉCTRICO

Tras varias jornadas sin poder acceder por el estado intransitable de los caminos y al anegamiento de terrenos desde las últimas tormentas, los trabajadores de Secheep culminaron el montaje y la puesta en servicio de un nuevo transformador energético en el paraje El Tartagal, en el corazón de El Impenetrable chaqueño, garantizando el suministro eléctrico para más de 100 familias de la zona.

Luego de múltiples intentos, y con el apoyo esencial de una grúa de gran porte, finalmente los operarios de la empresa pudieron acceder y trasladar un transformador hasta el paraje ubicado en jurisdicción de El Sauzalito, que reemplaza a un equipo de menor voltaje dañado por una descarga atmosférica durante la última tormenta eléctrica. “Esta acción forma parte de los trabajos que, siguiendo las directivas del gobernador Leandro Zdero, se realizaron en forma coordinada con otras áreas del Estado chaqueño para asistir a los pobladores durante la emergencia hídrica de las últimas semanas”, señaló el presidente de Secheep, José Bistoletti.

Tras concretar las tareas de reparación de la red eléctrica averiada, los pobladores del paraje destacaron la labor de Secheep, del Gobierno provincial y agradecieron el restablecimiento del servicio eléctrico afectado.

Intensa actividad en la zona norte

El reemplazo del transformador fue realizado por personal de la Gerencia Zona Norte inaugurada a fines del año pasado por el Gobernador. La tarea forma parte de las múltiples intervenciones que los operarios de Secheep vienen realizando desde mediados de abril, en todo El Impenetrable chaqueño ante registros históricos de tormentas. “Hace casi un mes activamos nuestro plan de contingencia y multiplicamos la presencia del personal y de maquinarias en toda la provincia, principalmente en Juan José Castelli; en localidades y parajes del impenetrable y el norte de la provincia, donde el gran caudal de agua anegó mucho territorio”, destacó Bistoletti.

En muchos lugares, donde fue imposible ingresar con camionetas y/o camiones, los operarios tuvieron que acceder con tractores y/o grúas de gran porte. Además, en zonas inhóspitas fue necesario trasladarse varios kilómetros a pie o a caballo, ya que el territorio anegado impedía el paso de otros vehículos.

“La primera tarea de las cuadrillas fue la de erradicar posibles riesgos de electrocución, ya que hubo zonas que estuvieron anegadas. Paso siguiente, se procedió a normalizar el suministro eléctrico afectado por el temporal”, concluyó el gerente de la zona Norte de Secheep, Eduardo Martínez.

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