ESTE AVAL ILIMITADO DE JAVIER MILEI Y KARINA HACIA ADORNI LOS ESTÁ PERJUDICANDO

¿Sabés qué pasa? Uno siente que en la conversación cotidiana una de las cosas que a nosotros, al menos a mí, me preguntan es, che, ¿qué harías vos con Adorni?.

¿O qué harías vos con el tema Adorni? ¿Cómo te moverías con el tema Adorni? Porque es un hecho medio insólito e inédito que aparece en el mundo de la política.

Digo porque ha habido otros casos, me parece que el caso más cercano que tenemos es el caso Espert, que efectivamente apareció una situación realmente complicada y conflictiva para Espert y el Gobierno no dudó en que efectivamente Espert fuera desplazado y Santilli ocupara un lugar destacado, digamos, en el rol que tenía que ocupar.

Bueno, nada, simplemente lo tomo a colación que el gobierno ha mostrado cintura rápida para otros episodios con algunos funcionarios de otro tipo y con Adorni está haciendo una excepción, una excepción que creo se le está yendo de las manos. Hoy los diarios, el Economist, el diario Financial Times, hablan de que Argentina está en una situación comprometida, que todo el gobierno está en una situación comprometida y ponen los acentos en el caso Adorni.

Fijate vos que hoy le ha levantado la calificación a la deuda argentina la agencia Fitch. ¿Qué hizo? Que hoy rebotaran las acciones, que rebotaran los bonos argentinos con ese ejemplo o esa señal es que habla de una confiabilidad en el paso económico de la Argentina, ¿sí?.

Bueno, todo eso hoy no luce porque el caso Adorni está ocultando precisamente esa situación, podríamos decir, de bienestar. Hubiese sido de alegría, Caputo hoy estaría en todos los medios muy contento con lo que está pasando con esta nueva calificación y cómo han rebotado las acciones.

Los empresarios estarían contentos, obviamente los bonos argentinos han tenido un respiro. Todo eso, ¿qué marca? Con esta presión de los mercados marca confianza, marca credibilidad, una credibilidad que por otro lado comienza a deteriorarse cada día más por el caso Adorni.

¿Por qué? Porque este aval ilimitado que Javier Milei y su hermana Karina hacen hacia Adorni, los está perjudicando y las encuestas están hablando de que efectivamente la imagen del presidente comienza a caerse.

Lo dicen todos los días las encuestas diferentes de distintas consultoras, no me estoy apoyando en una que podría llegar a ser tendenciosa, estoy hablando de casi todas las encuestadoras, hablan del deterioro de la imagen. E inclusive en algunos casos rivalizando con Kicillof y con Cristina en cuanto a la ponderación como político con imagen positiva.

Es realmente insólito lo que lo que sucede con el caso Adorni y si yo me pongo del lado de Adorni, ¿qué haría yo? ¿Me voy a la cama a dormir con la conciencia tranquila? ¿Apoyo esta noche la cabeza en la almohada y digo bueno, duermo?

Y, ¿sabes qué?, me importa un pito lo que digan de mí ante tantas evidencias porque todo lo que aparece nuevo en los tribunales son evidencias de que efectivamente hubo un manejo espurio de toda la situación que lo ha comprometido con la compra de los departamentos o con el arreglo de su casa o con el tema de los viajes, que todos los días parece que fue al Caribe o que se fue a Bariloche y que pagó en efectivo y que esto y que lo otro.

Entonces un hombre que efectivamente vive del empleo público porque es vocero primero y ahora Jefe de Gabinete, pero no tiene, ya lo sabemos, un sueldo desmedido como para generar este tipo de gastos, salvo que haya efectivamente unos sobresueldos descomunales que le permitan estas erogaciones, pero las pruebas son cada día más contundentes.

Entonces Adorni, que tanto quiere al gobierno de Milei, me parece que es el momento que se plantee en un examen de conciencia profundo dar un paso al costado y decir bueno yo hasta acá llegué, yo todo lo que tenga que decir, lo diré en la Justicia.

Cuando la Justicia diga sí, soy inocente o culpable, veré cuál será mi destino político, pero por el momento dejo el gobierno y dejo que el gobierno siga transitando el camino, si es que él realmente siente que tiene que hacer algo por la imagen del gobierno de Javier Milei y de Karina. Pero yo creo que tiene que él tomar la decisión, porque ya sabemos que ellos dos no lo van a dejar, no le van a soltar la mano.

Porque soltándole la mano reconocerían que efectivamente todo lo que se dice es cierto, y es lo que Javier Milei no quiere reconocer, y es lo que Karina Milei no quiere reconocer.

Que esto sea cierto, en cambio si él dice bueno yo doy un paso al costado, lo dejo al gobierno que siga, pero yo voy a probar todo lo que se dice y voy a desmentir a todos los periodistas, estos que Milei ha vuelto a descalificar ahora en el vuelo a Los Ángeles.

Bueno, a todos ellos los voy a desmentir, les voy a enrostrar en la cara de que todo lo que han dicho es mentira, y lo voy a probar en la Justicia, y bueno y después volverá o no, pero si no, si no puede probar todo eso, es un hombre ya prácticamente de descarte, aquella fantasía que tenía que a lo mejor podía llegar a ser el jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, ha quedado absolutamente sepultada.

Adorni creo que no tiene futuro en un momento electoral próximo, no tiene futuro, a lo mejor puede ser recuperado con el tiempo para algún cargo dentro del Gobierno, si es que prueba en la justicia que todo lo que se dice es mentira y que puede justificar de dónde sacaron los fondos, porque no se le está cuestionando que se compró una casa o la arregló, se le está cuestionando de dónde salió la guita, nada más ni nada menos, y por qué esta costumbre de pagar todo en efectivo y además sin factura o por la izquierda.

Un hombre que como tantos dentro del Gobierno levantaron el dedito hablando de que la moral era el principal insumo, el principal capital de este nuevo gobierno, entonces si antes de poner la cabeza en la almohada esta noche para ir a dormir, tiene un cachito de lucidez, yo creo que debería dar un paso al costado, porque el mal que le está haciendo su permanencia es enorme y yo creo que los hermanos no lo van a bajar.

Lo que trasciende es que ya en el gabinete habría algunas voces que estarían cuestionando su permanencia y un título que arriesga que dice que el viernes Patricia Bullrich le pediría a Milei que lo desplace del gobierno, lo que va a generar también una fisura interna en cuadros que antes no tenían fisuras.

Entonces es tan grande el deterioro que se ha producido por todo lo que ha cobrado de altura esta situación incierta del manejo de los fondos de Adorni, que realmente yo te digo con sinceridad, no tienen salida salvo que apelen a la verdad y apelen a lo que yo siento que tiene que decir Adorni: “Bueno, yo voy a probar todo en la justicia, por lo tanto ahora doy un paso al costado, le dejo una mano libre al gobierno, me refugio, me muevo, me voy a cuarteles de invierno, preparo mi defensa y voy a ir a la justicia a desmentir todo lo que ahora se dice y el tiempo verá.

Con Espert le pasó, le estalló una granada a minutos de una elección y lo que aparentemente iba a estar perdido finalmente resultó ganador. Bueno, ¿por qué no lo toman como ejemplo?.