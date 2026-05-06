PATRICIA BULLRICH LE PIDIÓ A ADORNI QUE PRESENTE DE “INMEDIATO” SU DECLARACIÓN JURADA DE BIENES

La senadora Patricia Bullrich reclamó esta noche al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, que presente de “inmediato” su declaración jurada de bienes, para aclarar su situación ante las denuncias por enriquecimiento ilícito.

“El jefe de Gabinete dijo algo contundente, que tiene una explicación a los gastos que hizo y que tiene que presentar su declaración jurada. Creo que lo tiene que hacer de inmediato”, afirmó Bullrich en declaraciones televisivas.

Bullrich dijo que con la presentación de la declaración jurada, quedará en claro si Adorni “puede demostrar o no puede demostrar” de dónde sacó los fondos para comprar propiedades y hacer viajes desde que asumió como funcionario.

“Desde mi punto de vista, la presentación tiene que ser inmediato. Ya está abierta la posibilidad de presentarla. ¿Para qué vas a esperar si la podés presentar ahora? Es bastante fácil hacerla si tenés la del año anterior», insistió.

En diálogo con el periodista Eduardo Feinman, del canal a 24, Bullrich sostuvo que para Adorni “ahora es el momento de la prueba y la prueba cuanto antes mejor, porque sino el gobierno se empantana”.