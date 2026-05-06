LA ARGENTINA SOLANA SIERRA AVANZA CON AUTORIDAD EN SU DEBUT ABSOLUTO EN EL WTA 1000 DE ROMA

Al igual que ocurrió en la capital española, donde la baja de Amanda Anisimova le abrió un valioso camino en el torneo, la fortuna parece sonreírle a la argentina en el cuadro italiano. La británica Emma Raducanu (campeona del US Open 2021) se retiró del torneo, lo que le permitirá a Sierra enfrentarse en la segunda ronda a la ucraniana Anhelina Kalinina (93° del mundo), quien proviene de la fase previa (qualy).