LUIS SUÁREZ SE OFRECIÓ PARA REGRESAR A LA SELECCIÓN DE URUGUAY EN LA PREVIA DEL MUNDIAL 2026
El histórico goleador dejó atrás las polémicas con el entrenador Marcelo Bielsa y aseguró que no le cerraría las puertas a La Celeste.
A poco tiempo de que comience el Mundial 2026, el clima en la Selección de Uruguay sumó un nuevo capítulo. Luis Suárez, quien se había despedido de La Celeste el pasado 6 de septiembre tras el duelo ante Paraguay en el Estadio Centenario, sorprendió al abrir la puerta a un posible regreso.
Semanas después de su emotiva salida de la selección, el actual atacante del Inter Miami había realizado duras declaraciones en las que ventiló destratos por parte del DT Marcelo Bielsa hacia futbolistas y empleados de la Asociación Uruguaya de Fútbol durante la última Copa América.
Sin embargo, habiendo pasado la tormenta y con el equipo ya clasificado a la Copa del Mundo (donde integrará el Grupo H junto a España, Cabo Verde y Arabia Saudita), Suárez bajó el tono del conflicto y aclaró su postura ante los medios: «Obviamente que uno siendo uruguayo jamás le diría que no a la Selección. En su momento di un paso al costado porque veía que tenía que darle lugar a los jóvenes. Después dije cosas que no tenía que haber dicho, no era el momento justo, pero ya me disculpé con los que me tenía que disculpar en su momento».
En la rueda de prensa brindada en el entrenamiento de su equipo, el delantero remarcó su disponibilidad pensando en la máxima cita del fútbol: «Jamás le diría que no a la Selección de Uruguay si me necesita. Más estando tan próximo a un Mundial».
El presente de Luis Suárez en Inter Miami
Durante la conferencia, el delantero también se refirió a su situación actual en la MLS, donde debió atravesar un período como suplente bajo las órdenes de Javier Mascherano. A pesar de haber disminuido su cantidad de minutos en el comienzo de la temporada, Suárez destacó el buen diálogo que mantuvo con el cuerpo técnico y con las nuevas incorporaciones, como el delantero Germán Berterame, y resaltó que ha vuelto a ganar protagonismo con la llegada de Guillermo Hoyos como entrenador interino.