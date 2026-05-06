HISTÓRICO: EL PUERTO DE BARRANQUERAS YA CUENTA CON SU DEPÓSITO FISCAL

Chaco puso en funcionamiento el Depósito Fiscal del Puerto de Barranqueras y fortalece su perfil logístico regional. Es la primera vez, que se concreta una infraestructura de estas características en la provincia.

El Gobernador Leandro Zdero junto a la administradora del Puerto de Barranqueras, Alicia Azula, al presidente de la Agencia de Inversiones, Martín Poccard y a los funcionarios nacionales: Pablo Lavigne, secretario de Coordinación de Producción y Rosalía Fucello, Directora nacional de Fortalecimiento de Capacidades Emprendedoras; ambos del Ministerio de Economía de la Nación, pusieron en funcionamiento el Depósito Fiscal en el Puerto de Barranqueras, una obra estratégica que marca un antes y un después para el comercio exterior de la provincia y de toda la región del NEA.

Este nuevo espacio está destinado al resguardo de mercaderías de importación y exportación, garantizando condiciones adecuadas de almacenamiento, protección ante factores climáticos y una correcta manipulación mediante equipamiento de alta precisión. Además, operará bajo la supervisión de la Dirección General de Aduanas (DGA), lo que permitirá asegurar transparencia, trazabilidad y confiabilidad en cada una de las operaciones.

El Depósito Fiscal tendrá un impacto directo no solo en Chaco, sino también en provincias vecinas como Salta, Formosa, Corrientes y el norte de Santa Fe, consolidando al Puerto de Barranqueras como un nodo logístico clave para el desarrollo productivo del norte argentino.

REPRESENTA UN LOGRO EN LA PROVINCIA

En este sentido, el gobernador Leandro Zdero destacó la importancia de este avance al señalar que “lo que representa un logro fundamental para el desarrollo económico y productivo”. Asimismo, subrayó el trabajo articulado con el Gobierno nacional y el esfuerzo sostenido para recuperar un Puerto que “estaba prácticamente inactivo”.

El mandatario también remarcó que esta infraestructura permitirá potenciar el programa Exporta Simple, facilitando a las PyMEs el envío de muestras comerciales y operaciones de menor escala, al tiempo que agilizará el ingreso de productos importados para consumo personal, reduciendo costos y tiempos logísticos.

Otro aspecto destacado es que el servicio será operado por el Estado provincial, garantizando igualdad de acceso para todos los operadores y fortaleciendo la competitividad. En paralelo, se incorporaron nuevos escáneres y sistemas de control que optimizan la consolidación de cargas y mejoran la eficiencia operativa del Puerto.

Zdero también enfatizó la necesidad de continuar invirtiendo en infraestructura, como el dragado del riacho Barranqueras, y avanzar en políticas que brinden previsibilidad a los inversores. En esa línea, mencionó iniciativas del Chaco de reducir la carga impositiva y generar garantías que promuevan la radicación de empresas en la provincia.

Por su parte, la administradora del Puerto de Barranqueras, Alicia Azula, destacó el proceso de recuperación del predio portuario, que pasó de estar prácticamente abandonado a convertirse nuevamente en un punto estratégico para la actividad comercial. “El desafío era volver a poner al puerto en la agenda de los empresarios, y hoy ya contamos con firmas que están importando y consolidando cargas en Barranqueras”, afirmó.

Azula también subrayó que el objetivo es seguir sumando operadores y ampliar la capacidad operativa del Puerto, consolidando su rol como plataforma logística regional.

Finalmente, Pablo Lavigne remarcó “que este tipo de infraestructura permite acercar productos del mundo a precios más competitivos para los consumidores locales, al reducir costos de transporte y mejorar la eficiencia en la cadena logística”.

Con la puesta en marcha del Depósito Fiscal, la provincia del Chaco da un paso firme hacia la transformación de su matriz productiva, apostando al desarrollo logístico, la integración regional y la apertura a nuevos mercados internacionales.

Acompañaron al Gobernador, la secretaria coordinadora de Gabinete, Carolina Meiriño; el secretario general de la Gobernación, Julio Ferro; el ministro de Infraestructura, Hugo Domínguez; los diputados provinciales: Edgardo “Tati” Reguera y Samuel Vargas; el concejal Juan Chaussivert; funcionarios provinciales y locales.

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