FONTANA DETENIDO TRAS INGRESAR A UN DOMICILIO AJENO

A través del SiGeBi determinaron que tenía tres pedidos de captura

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Esta tarde un sujeto termino tras las rejas luego de ser sorprendido dentro de un domicilio. Los efectivos determinaron que tenía varios pedidos de captura.

Alrededor de las 13, los agentes de la comisaría Segunda de Fontana fueron alertados que en el Barrio 173 Viviendas, habría ingresado un sujeto a un domicilio.

Una vez en el lugar, avistan al sujeto quien intentó darse a la fuga y tras un breve seguimiento logran detenerlo.

Luego fue identificado siendo un hombre de 30 años, y al verificar su identidad en el sistema biométrico (SIGEBI), los efectivos constataron que sobre el mismo presentaba tres pedidos de captura activos por causas de «Supuesto Robo» y por «Supuesto Hurto».

Finalmente, conforme a lo dispuesto por la magistratura en turno, el hombre fue notificado de la causa «Supuesta Violación de Domicilio y Amenazas», asimismo fue notificado de las causas en cuestión.

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