ANSES: los jubilados que podrían cobrar más de $400.000 en mayo 2026

Cuánto se cobraría con el bono

Para los jubilados que superan el haber mínimo, la ANSES fijó la jubilación máxima en $2.559.187 para abril de 2026, tras aplicarse la actualización por movilidad previsional.

En paralelo, la PUAM quedó en $304.255,45 y alcanza los $374.255,45 con el bono extra incluido. A su vez, las Pensiones No Contributivas por invalidez y vejez se ajustaron a $266.223,52, monto que asciende a $336.223,52 al sumarse el refuerzo adicional otorgado por la ANSES.

El calendario de pagos confirmado para los jubilados en mayo 2026

La ANSES definió el calendario de pagos de abril para jubilados, con fechas que varían según la terminación del DNI. Quienes cobran el haber mínimo recibirán sus haberes entre el 10 y el 23 de abril: arranca el 10 para documentos finalizados en 0 y cierra el 23 para los terminados en 9.

En el caso de los jubilados que superan la mínima, los pagos se realizarán entre el 24 y el 30 de abril. Para este grupo, la ANSES estableció que los DNI terminados en 0 y 1 cobren el 24, mientras que los finalizados en 8 y 9 lo harán el 30.

Por su parte, las Pensiones No Contributivas se abonarán del 10 al 15 de abril, también con un esquema escalonado según la terminación del documento.