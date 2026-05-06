“Haremos todo lo posible, desde el punto de vista legal, para que eso no ocurra”, dijo el presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, en una entrevista concedida este miércoles por la mañana a la emisora de radio Cadena Ser.

“Resulta inadmisible poner en riesgo la seguridad sanitaria, la tranquilidad social y la capacidad asistencial de nuestra isla mediante decisiones tomadas de forma unilateral, sin consenso, sin información suficiente y sin el respaldo de las instituciones canarias”, agregó Rosa Dávila, presidenta del Cabildo de Tenerife.

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Desde el Gobierno de Canarias defienden que la misma operación que se pretende hacer en el sur de Tenerife podría llevarse a término desde Cabo Verde, donde se encuentra fondeado el navío. Concretamente, Clavijo dijo en la entrevista con la Cadena Ser que podrían repatriar a los pasajeros y tripulantes del buque a través del aeropuerto internacional de Praia, para así evitar los tres días de navegación que el buque tiene por delante.

Sin embargo, desde el Gobierno de España lo tienen claro. En un comunicado emitido por el Ministerio de Sanidad explicaron que la Organización Mundial de la Salud justificó su pedido hacia Madrid porque “Cabo Verde no puede realizar esta operación”. “Las Islas Canarias son el lugar más próximo con las capacidades necesarias” y España “tiene una obligación moral y legal de auxiliar a estas personas”.

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De esta forma, y si no se produce ningún cambio en el plan, el MV Hondius llegaría al puerto secundario de Granadilla de Abona este sábado. Una instalación que el Gobierno ha escogido por su cercanía al aeropuerto de Tenerife Sur, a tan solo diez minutos de distancia, aclaró Mónica García, ministra de Sanidad.

Una vez arriben, las autoridades habrán habilitado espacios y transportes especialmente adaptados para la ocasión para evitar el contacto con la población local y garantizar la seguridad de quienes atiendan a los recién llegados, añadía García. De ahí, serían transferidos al aeropuerto para repatriarlos a sus países de origen.

Con este plan de acción el Gobierno pretende lanzar un mensaje de tranquilidad ante la incertidumbre que genera la llegada del buque, insistiendo en que el riesgo para la población general “continúa siendo muy bajo”.

Las tensiones entre el Gobierno de España y la Comunidad Autónoma de las Islas Canarias no son novedad, y han tenido también su origen en el mar. La presión migratoria registrada por el archipiélago, que forma parte del territorio español, en los últimos años llevó al gobierno de Clavijo a solicitar ayuda a Madrid, dado que con los recursos disponibles no daban abasto para acoger a quienes llegaban a sus costas, especialmente menores.