FINAL DE LA CHAMPIONS LEAGUE 2026 ENTRE PSG Y ARSENAL: CUÁNDO Y DÓNDE SE JUGARÁ

Los Gunners y los Parisinos disputarán el título más prestigioso del fútbol de clubes antes del Mundial 2026.

El Arsenal y PSG disputarán final de la UEFA Champions League 2026 luego de eliminar al Atlético de Madrid y a Bayern Múnich, respectivamente, en las semifinales. De esta manera, se conocen los equipos que formarán parte de la definición del torneo más importante del fútbol de clubes europeo.

El equipo dirigido por Mikel Arteta llega a la instancia decisiva con una campaña histórica al ser el único club que cerró la fase de liga sin conocer la derrota con ocho victorias en ocho partidos, un registro que ningún otro equipo había alcanzado antes. A lo largo de toda la competencia acumuló 10 victorias, 2 empates y ninguna derrota, con 23 goles a favor y apenas 4 en contra. Su recorrido incluye la eliminación al Bayer Leverkusen en octavos, al Sporting CP en cuartos y al Atlético de Madrid en semifinales con gol de Bukayo Saka.

Por otro lado, PSG llega a esta instancia luego de haber derrotado al Chelsea en octavos, al Liverpool en cuartos y al Bayern Múnich en semifinales, en una de las series de mayor vuelo futbolístico que se recuerde en los últimos años. El enfrentamiento entre PSG y Arsenal promete ser el broche de oro de una gran edición de esta competencia.

Cuándo se jugará la final de la Champions League 2026 entre PSG y Arsenal La final de la Champions League 2026 está programada para el sábado 30 de mayo a las 15. Si el marcador permanece igualado al cabo de los 90 minutos reglamentarios, se disputarán dos períodos extra de 15 minutos cada uno. De persistir el empate al término de la prórroga, el título se definirá desde el punto del penal. El campeón que salga de esa noche en Budapest accederá directamente a la Supercopa de Europa y al Mundial de Clubes.

Wikipedia Dónde se jugará la final de la Champions League 2026 El escenario elegido para la gran final es el Puskás Aréna de Budapest, Hungría. El estadio fue inaugurado en 2019 y cuenta con una capacidad para aproximadamente 67.000 espectadores, lo que lo ubica entre los recintos más modernos y amplios del continente. El Puskás Aréna no es un escenario ajeno a las grandes citas del fútbol europeo. Ya fue sede de encuentros de la Eurocopa 2020 y albergó la final de la UEFA Europa League en 2023, experiencias que acreditan su infraestructura para recibir eventos de máxima exigencia organizativa y deportiva.

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