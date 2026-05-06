Jue. May 7th, 2026

CÓMO SUSCRIBIRSE A PARAMOUNT+ PARA VER TODOS LOS PARTIDOS DEL MUNDIAL 2026

por Redaccion J 4 horas atrás

La plataforma de streaming Paramount+ alcanzó un acuerdo con DSports para la transmisión de los 104 partidos de la Copa del Mundo.

Cómo suscribirse a Paramount+ para ver todos los partidos del Mundial 2026

Cómo suscribirse a Paramount+ para ver todos los partidos del Mundial 2026

Las plataformas de streaming y contenido deportivo mueven sus fichas para el Mundial 2026Paramount+ y DSports oficializaron un acuerdo estratégico que garantiza la transmisión en vivo y de forma íntegra de todos los encuentros del torneo en Argentina, Chile, Colombia, Ecuador, Perú y Uruguay.

Para el inminente Mundial de Estados Unidos, Canadá y México, los fanáticos tendrán acceso a una experiencia deportiva total las 24 horas a través de las señales de DSports (canales 610, 612 y 613 de DirecTV) y la plataforma Paramount+.

Los puntos clave de la cobertura incluyen:

  • Transmisión completa: Los 104 partidos en vivo y en directo.

  • Contenido original: Más de 900 horas de programación desde las sedes del torneo.

  • Seguimiento especial: Cobertura exclusiva de las selecciones de Argentina, Uruguay, Colombia y Ecuador.

Además, desde este 1 de junio, el acuerdo permite a los suscriptores de Paramount+ acceder a toda la grilla deportiva de DSPORTS, incluyendo LaLiga de España, la Copa Sudamericana y, a futuro, el 50% de la UEFA Champions League (ciclo 2027-2031).

En Paramount+ se podr&aacute;n ver todos los partidos del Mundial 2026.

En Paramount+ se podrán ver todos los partidos del Mundial 2026.

Cómo suscribirse a Paramount+ en Argentina para ver el Mundial 2026

Para disfrutar de toda la programación deportiva y el catálogo de series y películas, los usuarios podrán darse de alta siguiendo estos pasos:

  • Ingresar a paramountplus.com.ar desde cualquier navegador.

  • Hacer clic en el botón «Suscribirse a Paramount+» y crear una cuenta con un correo electrónico y una contraseña segura.

  • Seleccionar el plan, cargar los datos de la tarjeta de crédito o débito y confirmar la operación.

Otras opciones: también se puede acceder a través de las tiendas oficiales (Google Play o App Store) o mediante proveedores de servicios locales como FlowDirecTV o Personal.

De esta manera, el servicio de streaming se posiciona como una herramienta indispensable para los apasionados del fútbol que quieran seguir el camino de la «Scaloneta» y el resto de las selecciones sudamericanas en la próxima Copa del Mundo.

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