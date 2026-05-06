PRESIDENCIA DE LA PLAZA DETUVIERON A UN SUJETO CON VARIOS ELEMENTOS ROBADOS DE UN GARAGE

En horas de la tarde, efectivos de la Comisaría de Presidencia de la Plaza lograron la detención de un hombre de 35 años y el recupero de diversas herramientas y dispositivos electrónicos que habían sido sustraídos de una vivienda local.

El procedimiento tuvo lugar alrededor de las 15, cuando una patrulla que circulaba por la ciudad interceptó a un sujeto. El hombre transportaba una serie de objetos de los cuales no pudo acreditar propiedad ni procedencia, lo que motivó su demora preventiva y el secuestro de los elementos.

Entre los bienes incautados se encontraban:

Una batería de automóvil de 12 volts.

Un taladro de mano y un alargue de color negro.

Una radio portátil con su cable de alimentación.

Una linga de remolque con enganches.

Poco después del operativo, un vecino de 63 años se presentó en la unidad policial para denunciar que autores desconocidos habían ingresado al garage de su domicilio, ubicado en la calle Combate Vuelta de Obligado, y le habían sustraído exactamente los mismos elementos. El damnificado reconoció la totalidad de los objetos como de su propiedad.

La Fiscalía de Investigación Penal N° 10 de Resistencia, a cargo de la Dra. Lilian Irala, dispuso que el detenido sea notificado de su aprehensión formal y que todos los elementos recuperados sean entregados a su dueño original.

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