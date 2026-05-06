SAENZ PEÑA TERMINÓ DETENIDO POR USAR TARJETAS DE DÉBITO AJENAS

El ciudadano fue atrapado mientras vendía limones.

El personal de la división Investigaciones Complejas de Sáenz Peña recibió una denuncia por compras realizadas con tarjetas de débito del Nuevo Banco del Chaco cuyos dueños no reconocían. Tras varias averiguaciones por la ciudad, los agentes lograron identificar a un sospechoso, un vendedor ambulante de la ciudad que fue demorado esta tarde con dos tarjetas ajenas y varios elementos más.

Las investigaciones policiales comenzaron con la primera denuncia este 4 de mayo, pese a que el hecho habría ocurrido el 30 de abril. Desde entonces, los efectivos buscaron determinar quién habría realizado estas compras con un cartón ajeno y las cámaras de seguridad de uno de los cajeros deI NBCH ayudó a los agentes a cerrar las aristas del caso.

Después de identificar al sospechoso de 33 años, los efectivos montaron un operativo que terminó con su demora esta siesta en calle 7 entre 10 y 12. Este tenía una mochila nueva con dos tarjetas de débito ajenas, una docena de limones, un termo nuevo, un par de zapatillas.

El ciudadano habría gastado alrededor de 800 mil pesos con la tarjeta ajena y finalmente, quedó detenido por “supuesto hurto”.

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