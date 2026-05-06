CAMINERA LE DETECTARON ALCOHOLEMIA POSITIVA EN UN CONTROL POR RUTA 11

Tenía 1,29 gramos de alcohol por litro de sangre.

Este mediodía, los agentes de Policía Caminera realizaron un operativo de control en Ruta Nacional 11 al kilómetro 1014. Allí frenaron el paso de un ciudadano a bordo de una Toyota Hilux y comenzaron los controles correspondientes.

En una primera instancia, el conductor dijo que no tenía los papeles del vehículo, por lo que se dio intervención a la división Verificación Vehicular para que revise las numeraciones de chasis y motor. El vehículo estaba sin anomalías y el ciudadano de 56 años no tenía ningún pedido de captura vigente.

En ese entonces se procedió a realizar el testeo de alcohol en sangre que dio positivo con 1,29 gramos de alcohol por litro de sangre. Finalmente, los agentes labraron el acta por la falta de documentación y la de alcoholemia

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