Jue. May 7th, 2026

AVANZA EL DESMALEZADO DE BANQUINAS EN LOS ACCESOS A LA CIUDAD

por Redaccion J 5 horas atrás
🚜El área de Servicios Públicos continúa con los trabajos de desmalezado de banquinas. En esta oportunidad, las tareas se concentran en los ingresos principales de la ciudad.
Las intensas lluvias registradas en los últimos días favorecen el rápido crecimiento de malezas, por lo que se refuerzan las intervenciones para mantener estos sectores en condiciones.
Desde el municipio destacaron que se trabaja en el acondicionamiento de los accesos, espacios elegidos por muchos vecinos, con el objetivo de mejorar la visibilidad, la seguridad y la imagen de la ciudad.

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