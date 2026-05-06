PUERTO VILELAS INTENSIFICAN CONTROLES EN LA ZONA COSTERA BAJO EL «PLAN PARANÁ»

Personal de la División Patrulla Fluvial culminó esta tarde un operativo de prevención y vigilancia en diversos sectores del río y zonas ribereñas, con el objetivo de combatir delitos complejos y garantizar la seguridad en el ámbito acuático.

El despliegue, que finalizó cerca de las 15:30, se llevó a cabo a bordo de la embarcación LP-14. Los efectivos realizaron patrullajes estratégicos en los parajes Las 3 y 5 Bocas, Antequeras, El Soto y La Hormiga, jurisdicción de Puerto Vilelas.

Estas recorridas forman parte del esquema de seguridad propia denominado «Plan Paraná», diseñado específicamente para contrarrestar actividades ilícitas relacionadas con el narcotráfico, el crimen organizado y la trata de personas, además de fiscalizar posibles contravenciones en los cursos de agua.

Relacionado