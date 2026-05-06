RESISTENCIA DETUVIERON A UN HOMBRE QUE ERA BUSCADO POR LA JUSTICIA DESDE 2021

En la jornada de este miércoles, efectivos de la División Custodia de Espacios Verdes procedieron a la demora de un hombre de 51 años sobre quien pesaba un pedido de captura activo desde hacía casi cinco años.

La intervención policial tuvo lugar en la intersección de la avenida Vélez Sarsfield y Don Bosco. Una patrulla de la unidad fue comisionada al sitio tras recibirse una alerta sobre la presencia de un individuo sospechoso en el interior de un predio deshabitado.

Al arribar al lugar, los uniformados procedieron a identificar al sujeto. Tras realizar la consulta correspondiente en el sistema de gestión biométrica (SIGEBI), los agentes constataron que el hombre registraba un pedido de comparendo vigente desde el 17 de junio de 2021. La solicitud judicial estaba vinculada a una causa por denuncia radicada ante la Comisaría Primera de Resistencia, con intervención de la Unidad Fiscal en turno.

Tras la identificación, el demorado fue trasladado a la División de Medicina Legal para el examen de rigor y, posteriormente, quedó a disposición de la unidad policial solicitante para continuar con las diligencias legales correspondientes.

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