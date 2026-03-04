SÁENZ PEÑA: INVESTIGAN EL DECESO DE UN MENOR EN EL BARRIO SAN CAYETANO

Personal de la Comisaría Quinta intervino esta tarde en un hecho ocurrido en el barrio San Cayetano, donde un niño de dos años perdió la vida.

El incidente se reportó a las 14:30 tras un llamado a los servicios de emergencia que alertaba sobre una persona descompensada en la vía pública.

Según el informe oficial, el menor fue hallado en una cuneta con agua y trasladado de forma particular al Centro de Salud del barrio Néstor Kirchner, donde ingresó sin signos vitales. Ante esta situación, el médico policial en turno examinó el cuerpo y diagnosticó inicialmente la causa de muerte como asfixia.

El caso quedó a cargo del Fiscal en turno, quien dispuso la carátula de «Supuesta Muerte Dudosa». Como parte del protocolo legal, el cuerpo fue trasladado a la morgue judicial por la División de Bomberos para la autopsia correspondiente. En las próximas horas, las autoridades recibirán las declaraciones testimoniales de los familiares para completar las actuaciones judiciales del caso.

