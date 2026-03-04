MARTES 3 DE MARZO: DETUVIERON A UN HOMBRE TRAS MILLONARIO ROBO EN SAN MARTÍN

En la tarde de este martes, personal de la División Investigaciones Complejas de General San Martín logró la captura de un hombre de 31 años vinculado al robo de una importante suma de dinero en efectivo. La detención se produjo alrededor de las 19 en el camino vecinal conocido como «El Fiscalito».

El hecho

La investigación se inició el pasado 28 de febrero, luego de que un vecino denunciara la sustracción de 7.300.000 pesos en efectivo desde el interior de su automóvil, el cual se encontraba sin medidas de seguridad. Gracias al análisis de las cámaras de seguridad de la vivienda del damnificado, los agentes lograron identificar al presunto autor, un sujeto con frondosos antecedentes delictivos.

La captura

Tras varios días de rastrillajes en los barrios Los Silos, San Francisco y El Bajo, y tras recibir información de que el sospechoso se dirigía hacia la zona rural, los efectivos montaron un operativo cerrojo. Al ser interceptado, el hombre intentó darse a la fuga, pero fue rápidamente reducido por el personal policial.

Secuestro

En poder del detenido se halló una billetera con dinero en efectivo (billetes de $20.000, $2.000 y $1.000) y un teléfono celular de alta gama que habría sido adquirido recientemente con el dinero sustraído.

La Fiscalía N° 2, a cargo de la Dra. Andrea Yolanda Langellotti, dispuso la aprehensión inmediata del involucrado y el secuestro de los elementos bajo la causa de «Supuesto Hurto». El detenido y las actuaciones fueron trasladados a la unidad correspondiente.

