FONTANA: INVESTIGAN FAENA CLANDESTINA DE UN EQUINO Y SECUESTRAN 100 KILOS DE CARNE

La intervención se llevó a cabo hoy cerca a las 12 en la zona rural de Fontana, sobre Avenida 25 de Mayo Prolongación, en el marco de una causa por “Supuesto Abigeato” con intervención de la Fiscalía Rural y Ambiental.

La actuación se inició tras un llamado telefónico que alertó sobre la faena de un equino. Personal del Departamento de Seguridad Rural Metropolitana se dirigió al lugar y corroboró lo informado. En el sitio, la damnificada indicó el sector donde habría ocurrido la faena, un predio de uso común.

A partir de tareas investigativas, los efectivos lograron ubicar en el barrio Balastro II a un ciudadano de 53 años, quien manifestó que el día anterior adquirió carne a bajo costo a dos hombres conocidos en la zona.

Ante la sospecha sobre el origen del producto, el hombre hizo entrega voluntaria de aproximadamente 100 kilogramos de carne. Posteriormente intervino un médico veterinario, quien confirmó que se trataba de cortes de animal equino.

La magistratura actuante dispuso invitar a la damnificada a formalizar la denuncia y recibir declaración testimonial al comprador, con el fin de identificar a los presuntos autores para su aprehensión.

Relacionado