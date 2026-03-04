ESTA MAÑANA: INCENDIO DESTRUYÓ UN PUESTO DE VENTAS EN LA INTERSECCIÓN DE LAS AVENIDAS MAC LEAN Y MORENO

Una dotación de la División Bomberos de Resistencia intervino para sofocar un incendio declarado en una estructura precaria ubicada en una transitada esquina de la ciudad. El siniestro se registró cerca de las 10:45 en la intersección de las avenidas Mac Lean y Moreno.

Al llegar al lugar, los bomberos constataron que el fuego afectaba a un puesto destinado a la venta de panificados artesanales. La estructura, de dimensiones reducidas y construida con materiales de madera y chapa, no contaba con instalación eléctrica.

El personal especializado procedió al despliegue de una línea de ataque de intervención rápida para extinguir las llamas y realizar las tareas de refrigeración de los restos. Pese a la rapidez del operativo, el fuego provocó la destrucción total del recinto, aunque se informó que no había elementos de valor en su interior al momento del hecho.

Afortunadamente, no se registraron personas lesionadas. En el lugar también colaboró personal de la División Patrulla Preventiva, quienes se encargaron de regular el tránsito y realizar las diligencias de rigor en el perímetro.

