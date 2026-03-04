CHACO SIN DENGUE: REFUERZAN LA PREVENCIÓN EN TODA LA PROVINCIA

El Ministerio de Salud de la provincia informó que, durante la semana epidemiológica comprendida entre el domingo 22 y el sábado 28 de febrero, no se registraron casos positivos ni probables de Dengue en el territorio provincial.

Este dato representa un escenario sanitario favorable y refuerza la importancia de continuar con las medidas de prevención en toda la comunidad.

Desde el Ministerio de Salud destacaron que el monitoreo epidemiológico se mantiene activo en toda la provincia, a través de controles permanentes, vigilancia de casos febriles y operativos territoriales para detectar y eliminar posibles criaderos del mosquito Aedes aegypti, transmisor del Dengue.

Las autoridades sanitarias señalaron que, si bien la situación actual es favorable, es fundamental sostener las acciones preventivas para evitar la proliferación del mosquito, especialmente en épocas de altas temperaturas y lluvias frecuentes que favorecen su reproducción.

En este sentido, se recomienda a la población reforzar las siguientes medidas en los hogares y espacios comunes:

-Voltear todos los recipientes que contengan agua estancada, ya que constituyen el escenario ideal para el desarrollo de larvas.

-Eliminar objetos en desuso que puedan acumular agua, como latas, botellas o neumáticos.

-Mantener limpios y desmalezados patios y jardines.

-Cambiar frecuentemente el agua de bebederos de animales y floreros.

-Limpiar canaletas y desagües para evitar acumulación de agua.

-Tapar tanques y recipientes de almacenamiento de agua.

Asimismo, recordaron que ante la presencia de síntomas compatibles con Dengue: como fiebre alta, dolor de cabeza, dolor muscular o detrás de los ojos, es importante acudir al centro de salud más cercano y evitar la automedicación.

Desde Salud remarcaron que la prevención es una tarea conjunta entre el Estado y la comunidad. Mantener los hogares libres de criaderos es la principal herramienta para sostener el actual escenario sin casos y proteger la salud de todos los chaqueños.

