NIVEL SECUNDARIO: ABRE LA INSCRIPCIÓN PARA INTERINATOS Y SUPLENCIAS DEL PERÍODO “A” 2027

El Ministerio de Educación de la Provincia, a través de la Junta de Clasificación de Nivel Secundario, Sede Resistencia, informa que se encuentra abierta la inscripción para aspirantes a interinatos y suplencias correspondientes al Período “A” 2027.

El proceso de inscripción será desde el 1 hasta el 30 de junio del corriente año y se realizará exclusivamente de manera virtual mediante la plataforma Tu Gobierno Digital, a través de la aplicación SIE.

Desde la Junta de Clasificación señalaron que los interesados deberán cumplir con los requisitos establecidos y presentar la documentación correspondiente dentro de los plazos fijados, a fin de ser incorporados a los listados que se utilizarán para la cobertura de cargos docentes en establecimientos de nivel secundario.

Asimismo, recordaron que toda la información vinculada a la documentación requerida, condiciones de inscripción y demás aspectos administrativos se encuentra disponible en el sitio oficial de la Junta de Clasificación de Nivel Secundario, Sede Resistencia: juntanivelsecundarioresistencia.blogspot.com.

La cartera educativa recomienda a los aspirantes realizar el trámite con antelación para evitar inconvenientes y verificar previamente que la documentación presentada se encuentre completa y actualizada.

Relacionado