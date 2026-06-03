SAN BERNARDO: COMERCIANTE LOCAL RESULTÓ HERIDO TRAS UN ESPECTACULAR ACCIDENTE

Un grave accidente de tránsito se registró en San Bernardo y dejó como saldo a un reconocido comerciante de la localidad con heridas.

Según las primeras informaciones, Carlos Taron circulaba en su camioneta de oeste a este cuando habría intentado esquivar una motocicleta que transportaba un carrito sin luces. La maniobra derivó en un espectacular vuelco que movilizó a los servicios de emergencia.

Tras el siniestro, Taron fue asistido en el lugar por personal de la ambulancia local y posteriormente trasladado de urgencia al Hospital de Presidencia Roque Sáenz Peña debido a la gravedad de las lesiones sufridas.

En el operativo trabajaron efectivos de la Policía de San Bernardo, personal de la División Criminalística de Villa Ángela y Bomberos Voluntarios de San Bernardo, quienes realizaron las tareas de asistencia y peritaje correspondientes.

Horas más tarde, la Policía logró localizar al conductor de la motocicleta, identificado como Jorge Nicoloff, conocido en la comunidad como «El Aguatero». Como parte de las actuaciones judiciales y administrativas, se procedió al secuestro de la motocicleta y del carrito que transportaba, quedando notificado de las actuaciones correspondientes.

La investigación continúa para establecer con precisión las circunstancias en las que se produjo el accidente.

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