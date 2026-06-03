POLÉMICO VIDEO DE VIRGINIA GALLARDO: APARECIÓ CARACTERIZADA COMO LIONEL MESSI Y PERREANDO PARA REGALAR PELOTAS
La dirigente participó de una jornada deportiva en Corrientes, se puso la camiseta de la Selección y sorprendió con una llamativa puesta en escena.
La cuenta regresiva para el Mundial 2026 ya empezó a sentirse fuerte y, en ese contexto, una diputada de La Libertad Avanza quedó en el centro de la conversación en redes sociales tras mostrarse caracterizada como Lionel Messi durante una actividad futbolera en Corrientes.
La dirigente Virginia Gallardo participó de un encuentro recreativo con chicos de distintos equipos barriales y decidió meterse de lleno en el clima mundialista con una estética inspirada en el capitán de la selección argentina. Vestida con la camiseta albiceleste número 10 y utilizando una máscara del rosarino, la legisladora compartió distintos momentos del evento: jugó al fútbol, posó para las cámaras y hasta grabó videos bailando que luego publicó en sus redes.
Las imágenes comenzaron a multiplicarse rápidamente en X, Instagram y TikTok, donde no faltaron las bromas, memes y reacciones de usuarios sorprendidos por la escena. El encuentro se realizó en un complejo de fútbol 5 de Corrientes Capital y reunió a nenes y nenas de diferentes barrios en una jornada atravesada por el deporte y la previa mundialista.
Al compartir las imágenes del evento, Gallardo aseguró que la intención era generar “un momento especial” para los chicos que participaron de la actividad. El episodio volvió a mostrar cómo el fútbol y la política suelen cruzarse con facilidad en Argentina, especialmente cuando aparece la figura de Messi, capaz de convertir cualquier escena fuera de lo común en un fenómeno viral casi instantáneo.
De las suyas
Mientras Adorni respondía preguntas vinculadas a cuestionamientos sobre su situación patrimonial, una foto tomada por un reportero mostró a Gallardo retocándose el maquillaje y tomándose una selfie dentro de la Cámara de Diputados. La escena se viralizó en pocos minutos y despertó una ola de críticas.
Muchos usuarios interpretaron la postal como una actitud de desinterés frente al contexto político que se estaba debatiendo en ese momento, por lo que las reacciones no tardaron en multiplicarse.