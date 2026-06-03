¿ARGENTINA BICAMPEÓN? EL PRONÓSTICO DE GABRIEL BATISTUTA PARA EL MUNDIAL 2026
El exgoleador de la Selección aseguró que el equipo de Lionel Scaloni llega “mejor” que en Qatar 2022 y se animó a ilusionar a los hinchas.
La ilusión de ver a la Selección Argentina levantar otra Copa del Mundo sigue intacta y ahora fue Gabriel Batistuta quien alimentó la esperanza de los hinchas con un pronóstico más que alentador para el Mundial 2026.
El histórico delantero de la Albiceleste analizó el presente del equipo dirigido por Lionel Scaloni y aseguró que el combinado nacional atraviesa un momento incluso superior al que tenía antes de consagrarse en Qatar 2022. En ese contexto, se mostró convencido de que Argentina volverá a pelear por el título.
“Estoy seguro de que juega otra vez la final”, afirmó Batistuta al hablar sobre las chances del seleccionado en la próxima Copa del Mundo, dejando en claro la confianza que le genera este plantel campeón. Para el exfutbolista, una de las claves del crecimiento del equipo pasa por la experiencia acumulada después de haber ganado todo en los últimos años. Según explicó, el grupo llega con mayor madurez, tranquilidad y conocimiento de sus propias fortalezas.
Además, destacó el funcionamiento colectivo y el trabajo sostenido del cuerpo técnico encabezado por Scaloni, que logró consolidar una identidad futbolística clara y mantener el hambre competitivo incluso después de conquistar el Mundial y la Copa América. Batistuta también se refirió a Lionel Messi y consideró que podría llegar en buenas condiciones físicas a la cita mundialista de 2026. Incluso deslizó que el ritmo de competencia en la MLS podría resultar beneficioso para el capitán argentino pensando en el desgaste.
Por otra parte, evitó entrar en comparaciones entre Julián Álvarez y Lautaro Martínez al momento de elegir al centrodelantero titular. Lejos de inclinarse por uno, celebró que el entrenador tenga variantes de semejante nivel para resolver el ataque argentino.