Nico Paz inició un tratamiento para llegar al Mundial 2026: de qué se trata

Uno de los casos que más atención demanda es el de Nico Paz. El mediocampista del Como arrastra una lesión en la rodilla que le impidió disputar el último partido de la temporada europea y encendió las alarmas en el cuerpo técnico encabezado por Lionel Scaloni. Según trascendió, el juvenil ya comenzó un tratamiento específico para acelerar su recuperación y las primeras señales son alentadoras. En la Albiceleste consideran que tiene buenas posibilidades de llegar en condiciones al estreno mundialista frente a Argelia, previsto para el martes 16 de junio a las 22.