COMENZARON LAS CAPACITACIONES EN OFICIOS, A TRAVÉS DE LAS AULAS TALLERES MÓVILES

El Ministerio de Educación y la Fundación “Soy Chaco”, inició esta semana un curso de capacitación en el oficio de fabricación de muebles con madera y metal, que se dicta en el Aula Taller Móvil (ATM) instalada en el Domo del Centenario de Resistencia.

La propuesta forma parte de un programa de formación itinerante que prevé recorrer durante este año toda la provincia, brindando capacitaciones gratuitas, de calidad y con rápida salida laboral.

El inicio de la actividad contó con la presencia de la directora ejecutiva de la Fundación Soy Chaco, María Martina, y el director de Educación Técnico Profesional, Damián Berger. *Desde la organización informaron que ya se registraron más de 500 personas inscriptas en las distintas propuestas formativas,* mientras que quienes deseen participar pueden anotarse a través de las redes sociales de la fundación.

Durante la presentación, Martina explicó que la capacitación surge a partir de un convenio de cooperación entre el Ministerio de Educación y la fundación. “Dimos inicio al curso de fabricación de muebles con madera y metal, con el objetivo de ofrecer formación y capacitación a jóvenes y adultos para que puedan acceder a una salida laboral”, expresó.

Asimismo, detalló que el curso tendrá una duración de 3 meses -marzo, abril y mayo- y corresponde a la primera cohorte de estas capacitaciones, que tendrán continuidad a lo largo del año. También adelantó que se prevé poner en funcionamiento otras aulas talleres móviles dedicadas a especialización textil, refrigeración y reparación de equipos informáticos, entre otras áreas.

Por su parte, Berger señaló que las aulas talleres móviles dependen del Ministerio de Educación y que, mediante el convenio con la Fundación “Soy Chaco”, se impulsan estas propuestas de capacitación itinerantes en distintos puntos de la provincia.

Además, explicó que el curso cuenta con el aval del Ministerio de Educación del Chaco y del Instituto Nacional de Educación Tecnológica (INET), con una acreditación de 144 horas reloj y una duración de tres meses, dictándose tres días a la semana.

“Es una oportunidad para quienes quieran iniciar el ciclo formativo en oficios que garantizan capacitación de calidad y una rápida inserción laboral. Son cursos totalmente gratuitos: los insumos, los docentes y la certificación están garantizados por el Ministerio de Educación y la Fundación ‘Soy Chaco’”, destacó.

*En este caso, el taller se dicta los lunes, miércoles y viernes de 17 a 21 horas en el Aula Taller Móvil ubicada en el Domo del Centenario.* Si bien ya hay más de 500 inscriptos, las personas interesadas aún pueden anotarse para futuras propuestas y acercarse al lugar para recibir más información.

