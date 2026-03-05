MULTIPLES ALLANAMIENTOS POR EL ROBO DE MILES DE DOLARES TERMINAN CON UNA MUJER DETENIDA

En el marco de una causa por el hurto de una importante suma de moneda extranjera, la División Investigaciones Complejas de Presidencia Roque Sáenz Peña llevó adelante este miércoles una serie de allanamientos simultáneos en distintos puntos de la ciudad.

Las medidas fueron ordenadas por el Juzgado de Garantías, con supervisión de ayudantes fiscales, y se concretaron en domicilios de los barrios Ramseyer, Sarmiento, Parque Norte, Evita y Yapeyú.

El objetivo era recuperar una suma significativa de dólares y euros denunciada como sustraída el pasado 26 de febrero.

Si bien los procedimientos no arrojaron resultados positivos en cuanto al dinero buscado, uno de los operativos derivó en una detención. Al identificar a las personas presentes en una vivienda del barrio Yapeyú, el sistema informático policial detectó que una mujer de 41 años registraba un pedido de captura activo emitido por la Justicia de Corrientes.

La orden de comparendo corresponde a una causa por «Supuesto Abuso Sexual con Acceso Carnal», tramitada ante un Juzgado de Instrucción de esa provincia.

Ante esta situación, la mujer fue trasladada a Medicina Legal y posteriormente alojada en una dependencia policial, donde quedó notificada de su situación legal y a disposición de la magistratura requirente.