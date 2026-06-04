FONTANA PROSIGUEN LOS OPERATIVOS PARA DAR CON AXEL GONZALEZ

Se llevaron a cabo en zonas rurales de Fontana y Puerto Tirol desde las 7 de la mañana hoy hasta esta tarde.

El dispositivo fue realizado con mas de 200 efectivos de distintas unidades, quienes llevaron a cabo el peinado y rastrillaje a paso de hombre, como así también con la ayuda de canes especializados.

También, se realizaron rastrillajes con montados de Policía Rural, visualización aérea con drones, recorridas y entrevistas con vecinos y transeúntes.

Asimismo, del despliegue participó el Departamento Logística que proveyó de hidratación y racionamiento al personal, para ello instalaron un campamento en el Barrio Anunciación.

El rastrillaje fue llevado a cabo en los Campos Moter, Ortiz y Quintana de la localidad de Puerto Tirol, como así también en los campos entre esa localidad Fontana.

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