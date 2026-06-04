HISTÓRICO PARA LA EDUCACIÓN INDÍGENA: NACIÓ OFICIALMENTE LA ESCUELA DE EDUCACIÓN COMUNITARIA INDÍGENA N° 12 EN CASTELLI

Después de diez años de trabajo comunitario, el Ministerio de Educación institucionalizó el proyecto educativo de Chacra 31

El pasado 2 de junio se vivió una jornada histórica en Juan José Castelli con el acto oficial de creación de la Escuela de Educación Comunitaria Indígena N° 12, ubicada en Chacra 31, una institución que durante una década funcionó como proyecto especial y que ahora cuenta con reconocimiento oficial del Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología del Chaco.

El evento reunió a autoridades educativas, representantes de las comunidades originarias, docentes, vecinos y referentes institucionales que celebraron este importante avance para la educación intercultural en la región.

Entre los presentes estuvieron el director regional Polinivel N° 2, profesor Humberto Molina; la concejal Cinthia Frías; el presidente del Concejo Comunitario, Omar Celín; el integrante del Parlamento Indígena y traductor Qom, Paulino Sánchez; la asesora legal de la institución, Yolanda Ríos, además de pastores, directivos de establecimientos educativos y vecinos de la comunidad.

UN SUEÑO QUE COMENZÓ EN 2016

Durante una entrevista, el profesor Humberto Molina comentó que el proyecto educativo nació en 2016 en el barrio Chacra 31, en un predio que anteriormente pertenecía a un particular.

“Durante diez años funcionó como un proyecto especial y hoy se convierte oficialmente en una institución educativa reconocida por el Ministerio de Educación”, destacó.

La nueva escuela se transforma así en la primera institución de estas características en Juan José Castelli, consolidando un modelo educativo que respeta la identidad cultural y lingüística de las comunidades indígenas.

UNA ESCUELA CON LOS TRES NIVELES OBLIGATORIOS

Uno de los aspectos más destacados es que la Escuela de Educación Comunitaria Indígena N° 12 fue creada con los tres niveles de enseñanza obligatoria:

Nivel Inicial

Nivel Primario

Nivel Secundario

Esta estructura permitirá garantizar la continuidad educativa de niños, niñas y jóvenes dentro de un mismo proyecto pedagógico con enfoque intercultural.

Además, durante este año se crearon instituciones similares en otras localidades de la región, entre ellas Tres Isletas y Juan de Dios Mena, fortaleciendo el sistema de educación comunitaria indígena en el norte chaqueño.

TRES RESOLUCIONES QUE MARCAN UN ANTES Y UN DESPUÉS

Durante el acto se realizó la entrega de las resoluciones ministeriales que oficializan la creación y funcionamiento de la institución.

Nivel Secundario

Resolución N.º RES-2026-2330-29-1610

Aprueba la creación y la Planta Orgánica Funcional del Nivel Secundario de la Escuela Pública de Gestión Comunitaria Bilingüe Intercultural Indígena N.º 12.

Nivel Inicial

Resolución N.º RES-2026-2606-29-1610

Habilita el funcionamiento del Nivel Inicial y establece la afectación de cargos docentes necesarios.

Nivel Primario

Resolución N.º RES-2026-2622-29-1610

Autoriza el Nivel Primario y define su Planta Orgánica Funcional, consolidando la propuesta educativa integral.

EDUCACIÓN CON IDENTIDAD, INCLUSIÓN Y FUTURO

Las autoridades destacaron que estas medidas representan un paso fundamental para garantizar una educación de calidad basada en la inclusión, el respeto por la identidad cultural y la igualdad de oportunidades para las comunidades indígenas.

La institucionalización de la escuela permitirá fortalecer la educación bilingüe intercultural, promoviendo el aprendizaje desde una perspectiva que valore las lenguas, tradiciones y saberes de los pueblos originarios.

AGRADECIMIENTO A QUIENES IMPULSARON EL PROYECTO

Desde la comunidad educativa, el Concejo Comunitario y el cuerpo docente expresaron su agradecimiento a quienes acompañaron las gestiones para concretar este importante logro.

El reconocimiento fue dirigido especialmente al profesor Humberto Molina, a la subsecretaria Vilma Coria, a Marta Mónica Fassano , a la Ministra de Educación del Chaco Prof Sofía Naifenoff y al gobernador Leandro Zdero, por el respaldo brindado para que la institución obtuviera su reconocimiento oficial.

UN LOGRO QUE QUEDA EN LA HISTORIA DE CASTELLI

La creación oficial de la Escuela de Educación Comunitaria Indígena N° 12 representa mucho más que una nueva institución educativa. Es el resultado de años de lucha, organización comunitaria y compromiso con una educación que respete la diversidad cultural y garantice oportunidades para las nuevas generaciones.

Para las familias de Chacra 31 y de toda la comunidad indígena de la región, este acontecimiento marca el inicio de una nueva etapa cargada de esperanza, inclusión y futuro.

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