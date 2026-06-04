CAPACITACION FINALIZÓ EL CURSO DE OPERADOR TASER CON 30 EGRESADOS

El acto de finalización se llevó a cabo esta tarde en la Escuela de Policía, contó con la presencia de la Cúpula Policial.

A las 18, se realizó la ceremonia de entrega de certificados, la cual estuvo encabezada por el Jefe de Policía Comisario General ® Fernando Javier Romero y el Subjefe de Policía Comisario General Manuel Victoriano Silva.

La capacitación tuvo una duración de siete días, en la misma los cursantes se nutrieron de conocimientos teóricos y prácticos sobre el uso de las armas no letales Taser.

Las autoridades policiales presentes dieron unas palabras alusivas y entregaron los reconocimientos a los participantes del curso, como así también a los nueve instructores a cargo del Subcomisario Diego Puppo.

La capacitación se realizó con el objetivo de que cada operador pueda utilizar correctamente el armamento, tengan conocimiento de las zonas permitidas, distancia de disparo, modalidad y momentos en el que se debe utilizar. Los egresados fueron certificados como Operadores Taser, certificación extendida por Axon Academy.

Cabe mencionar que de la misma participaron efectivos de las Divisiones COM, Sáenz Peña, Quitilipi, Machagai, y Secciones COM, Villa Angela, Charata, Chaco, Castelli y San Martin.

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