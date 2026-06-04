CASTELLI SE VISTE DE GALA PARA RECIBIR LA VII FIESTA PROVINCIAL DEL PERIODISTA

La gran fiesta del periodismo chaqueño será el sábado 6 de junio en Castelli, donde habrá reconocimientos especiales y homenajes a la trayectoria para celebrar el Día del Periodista.

Durante la noche, la Asociación Periodistas del Impenetrable realizará homenajes a la trayectoria a periodistas de distintas localidades de la provincia, reconocimientos especiales a jóvenes comunicadores y entregará el premio “Periodistas del Impenetrable 2026” para destacar la valiosa labor de los trabajadores de prensa de la región.

Será un encuentro que reunirá nuevamente a trabajadores de prensa de toda la provincia para celebrar el Día del Periodista y distinguir el compromiso y el trabajo en sus respectivas comunidades.

El momento central de la noche será la entrega del premio Periodistas del Impenetrable 2026, un reconocimiento que destaca la tarea de colegas que ejercen la profesión en una de las regiones más complejas y ricas culturalmente del Chaco.

La cita será en Quinta Ivanoff, ubicada en Ruta 95, acceso a Castelli, donde la Asociación Periodistas del Impenetrable prevé una velada completa con cena asado, postre, torta, brindis, sorteos especiales y números artísticos para acompañar la entrega de distinciones.

También habrá homenajes especiales a comunicadores y periodistas chaqueños por su trayectoria en los medios y reconocimientos a jóvenes comunicadores, con el objetivo de visibilizar y estimular a las nuevas generaciones que ya marcan el rumbo del periodismo en estos nuevos tiempos.

En total, más de 60 colegas serán agasajados durante la velada. La ceremonia de entrega de premios será transmitida por streaming para seguir en vivo.

La Fiesta Provincial del Periodista se consolidó como el espacio de encuentro y reencuentro de la familia periodística chaqueña, y este sábado 6 de junio, Castelli será el escenario de otra celebración con una verdadera fiesta de gala.

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