POLICÍA CAMINERA: EN DOS DIAS, INCAUTAN CAMIONETAS ROBADAS, UNA MOTOCICLETA ADULTERADA Y APREHENDEN A CUATRO PERSONAS BUSCADAS POR LA JUSTICIA

✔J.J.Castelli

Operadores del puesto de control caminero Lavalle apresaron a un hombre de 50 años por presentar en el sistema SIFCOP un pedido de captura por supuesto homicidio agravado y femicidio, a solicitud de la justicia de la provincia de Formosa.

Más tarde, ubicados en ruta nacional N° 95 km 1224, incautaron dos camionetas que presentaban pedido de secuestro.

La primera era una camioneta marca Nissan modelo X Terra, era buscada por la justicia de Buenos Aires desde fecha 19/02/2024.

La segunda era una Ford modelo Ranger buscada por supuesta acción de secuestro articulo 39 Ley N° 12.962.

✔Resistencia

Efectivos ubicados en Ruta Nacional N° 11 y Av. Marconi, aprehendieron a un joven de 21 años por presentar un pedido de detención por supuesta desobediencia judicial en contexto de violencia de genero desde fecha 18/02/2026.

✔Pte. Gral. Belgrano

De la misma manera, en el puesto mencionado, detuvieron a una mujer de 30 años por presentar pedido de detención por supuestas lesiones desde fecha 03/03/2026.

✔Planta Verificadora – Sáenz Peña

Peritos verificadores secuestraron una motocicleta marca Honda modelo Wave de 110 cilindradas que presentaba adulteraciones en el motor y cuadro.

Además, aprehendieron a un hombre de 64 años por presentar pedido de detención por supuesta desobediencia en el contexto de violencia de genero desde fecha 22/11/2025.

✔Gral. San Martín

Sus pares, del puesto Puente Libertad incautaron un paquete de cigarrillos marca Rodeo donde dentro de este, tenía oculto dos envoltorios de polietileno de color blanco tipo “bochita” que se encontraba en las pertenencias de un joven de 21 años.

Se procedió al secuestro de las sustancias y a la notificación por Supuesta Infracción Ley Nacional 23.737.

