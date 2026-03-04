CON EL DESAFÍO DE INTENSIFICAR LA PROTECCIÓN DE DERECHOS DE INFANCIA, ADOLESCENCIA, FAMILIA Y ADULTOS MAYORES, GABRIELA MELINA MADZAREVICH ASUMIÓ COMO SUBECRETARIA

⏩La flamante funcionaria llamó a consolidar la presencia territorial en la temática y a intensificar el abordaje desde el Ministerio de Desarrollo Humano, en coordinación con los organismos competentes.



👉 Se realizó este miércoles en el Salón de Acuerdos de Casa de Gobierno, la ceremonia protocolar en la cual la abogada Madzarevich juró y fue puesta en funciones por el ministro Diego Gutiérrez como Subsecretaria de Niñez, Adolescencia, Familia y Adultos Mayores, del Ministerio de Desarrollo Humano.

