SAENZ PEÑA ESCLARECEN ROBO EN EL BARRIO 40 VIVIENDAS

Tras una rápida intervención de la División de Investigaciones Complejas Interiores, se logró recuperar elementos robados y la aprehensión de uno de los presuntos autores de un ilícito ocurrido días atrás.

El hecho fue denunciado el pasado 26 de marzo por una vecina del Barrio 40 Viviendas, quien manifestó que, durante la jornada del 25, personas desconocidas saltaron el muro perimetral de su propiedad y sustrajeron una hidrolavadora, un machete, una azada y una pala.

La investigación

Personal policial inició las tareas investigativas analizando material fílmico de cámaras de seguridad aportadas por la damnificada. Mediante el análisis de las imágenes, los efectivos lograron identificar a dos hombres con antecedentes delictivos por hechos de similar modalidad, ambos residentes del Barrio Aipo 160 Viviendas.

Con esta información, se montaron guardias discretas en las inmediaciones de los domicilios de los sospechosos. En horas de la tarde de este lunes, los agentes tomaron conocimiento de que uno de los sujetos intentaba comercializar objetos de dudosa procedencia en la vía pública.

Al llegar a la intersección de las calles 46, entre 45 y 47, los uniformados interceptaron a uno de los sospechosos mientras transportaba varios elementos. Aunque el individuo intentó darse a la fuga, fue capturado a los pocos metros. En su poder, la policía procedió al secuestro de una hidrolavadora amarilla y negra, una azada y una pala de punta, elementos que coincidían con lo denunciado.

Por disposición de la Fiscalía N° 4, a cargo del Dr. Valero, el demorado fue trasladado a la Comisaría Cuarta local, donde fue notificado de su aprehensión en la causa caratulada como «Supuesto Hurto con Escalamiento».

En cuanto al segundo implicado, quien ya se encuentra identificado, la justicia dispuso su pedido de detención inmediata, por lo que es intensamente buscado por las fuerzas de seguridad.

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